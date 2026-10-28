Мошенники нацелились на 20-летних и 45-летних граждан

Для новой схемы злоумышленники создают фишинговые сайты, похожие на ресурсы МФЦ. Они рассылают сообщения по почте и в мессенджерах о необходимости проверить готовность нового документа.



Цель — заставить человека указать номер телефона, ввести код из SMS или подтвердить личность на поддельном сайте. Полученные сведения применяют для последующих атак и доступа к аккаунтам в госсервисах.



Руководитель сервиса Сергей Трухачев уточнил, что аферистам не нужно знать, подавал ли человек заявление на замену паспорта. Достаточно даты рождения. Учитывая, что оформление через МФЦ занимает две-три недели, злоумышленники легко формируют выборку граждан, которые подали данные и ждут уведомления.



Схема может работать непрерывно: ежедневно тысячи россиян достигают возраста обязательного обновления документа.



Ранее писали, что аферисты запрашивают фото паспорта при трудоустройстве.

