Мошенники нацелились на 20-летних и 45-летних граждан

Аналитики сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО зафиксировали повышенный интерес мошенников к персональным данным россиян, которым нужно заменить паспорт в течение 90 дней после достижения 20 или 45 лет. Об этом рассказала «Лента.ру».

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Для новой схемы злоумышленники создают фишинговые сайты, похожие на ресурсы МФЦ. Они рассылают сообщения по почте и в мессенджерах о необходимости проверить готовность нового документа.

Цель — заставить человека указать номер телефона, ввести код из SMS или подтвердить личность на поддельном сайте. Полученные сведения применяют для последующих атак и доступа к аккаунтам в госсервисах.

Руководитель сервиса Сергей Трухачев уточнил, что аферистам не нужно знать, подавал ли человек заявление на замену паспорта. Достаточно даты рождения. Учитывая, что оформление через МФЦ занимает две-три недели, злоумышленники легко формируют выборку граждан, которые подали данные и ждут уведомления.

Схема может работать непрерывно: ежедневно тысячи россиян достигают возраста обязательного обновления документа.

Ранее писали, что аферисты запрашивают фото паспорта при трудоустройстве.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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