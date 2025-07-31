«Не от плохого цемента»: В «Опоре России» раскрыли причину разрушения домов
В разрушениях домов виноваты собственники квартир, которые делают незаконные перепланировки, подвергая риску всех жителей, заявил НСН Евгений Шлеменков.
К разрушениям домов приводят утечки газа и незаконные перепланировки, а не поддельные стройматериалы, заявил в беседе с НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
Значительная доля стройматериалов в России может быть фальсификатом, сообщают «Известия». По данным издания, 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на рынке — подделка. Комитет Совета федерации по регламенту рекомендовал Минстрою и Минпромторгу усилить контроль за такой продукцией, поскольку это угрожает безопасности жилых домов и общественных зданий.
Шлеменков считает, что в разрушении домов, как правило, виноваты сами жильцы, а не строители.
«Если разрушается дом, прежде всего, нужно смотреть на то, что в нем происходило. Чтобы произошло разрушение, утечка должна быть существенной. Надо смотреть, есть ли жильцы, которые проводили какие-то работы в своей квартире, потому что если какой-нибудь самодельный архитектор произвел перепланировку своей квартиры в панельном доме, он приговорил этот дом. Панельный дом – это, собственно говоря, конструктор. Если вытащить одну панельку, то вся система равновесия нарушается. Малейшего толчка достаточно для того, чтобы рухнул целый подъезд. Вот откуда больше всего нехороших последствий, а не от плохого цемента», - добавил специалист.
По его словам, неверно говорить о том, что любой фальсификат на стройке – это угроза для качества строительства.
«В строительстве поддельной продукцией является та, что появляется на рынке с некоторыми отклонениями от правил. Она далеко не всегда запредельно плохого качества, но, как правило, имеет более низкую цену, поэтому ее и используют, к сожалению. Она может быть российского производства, так и импортной. Поддельная продукция в строительстве далеко не всегда угрожает безопасности домов и зданий, потому что является фальсификатом только с точки зрения правил, по которым должна поступать на российский рынок. Она чаще всего выпускается на тех же мощностях и теми же производителями, поэтому неверно говорить о том, что любой фальсификат на стройке – это угроза для качества строительства, для безопасности и для прочности», - пояснил эксперт.
Он напомнил, что у каждого крупного застройщика есть своя лаборатория, определяющая качество цемента.
«Что касается таких вещей, которые критичны для строительства, например, цемента, то практически у каждого крупного застройщика есть своя собственная лаборатория. Прежде чем купить очередную партию цемента, он берет пробы и выясняет, соответствует или не соответствует данный цемент ГОСТу. Только после этого застройщик принимает решение. Он никогда не покупает вслепую», - отметил Шлеменков.
Ранее стало известно, что доля китайских стройматериалов в России увеличилась в 1,5 раза в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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