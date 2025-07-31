По его словам, неверно говорить о том, что любой фальсификат на стройке – это угроза для качества строительства.

«В строительстве поддельной продукцией является та, что появляется на рынке с некоторыми отклонениями от правил. Она далеко не всегда запредельно плохого качества, но, как правило, имеет более низкую цену, поэтому ее и используют, к сожалению. Она может быть российского производства, так и импортной. Поддельная продукция в строительстве далеко не всегда угрожает безопасности домов и зданий, потому что является фальсификатом только с точки зрения правил, по которым должна поступать на российский рынок. Она чаще всего выпускается на тех же мощностях и теми же производителями, поэтому неверно говорить о том, что любой фальсификат на стройке – это угроза для качества строительства, для безопасности и для прочности», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что у каждого крупного застройщика есть своя лаборатория, определяющая качество цемента.