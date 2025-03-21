Россиян предупредили о штрафах за самовольную перепланировку жилья

Штраф для физических лиц за это нарушение составляет до 2,5 тысяч рублей. За самовольное переустройство, которое представляет угрозу безопасности для окружающих, грозят обязательные работы до 50 часов или арест до 15 суток.

Должностные лица штрафуются на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица - от 40 до 50 тысяч руб. Также собственник должен будет восстановить первоначальное состояние помещения.

Ранее сообщалось, что ремонт квартир подорожает в этом году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов.

