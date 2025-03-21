Россиян предупредили о штрафах за самовольную перепланировку жилья

Самовольное переустройство квартиры может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала aif.ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

По ее словам, штраф предусмотрен за такие изменения в планировке, как снос или перестановка несущих стен, установка дверных проемов в несущих стенах и любые работы, влияющие на конструктивную целостность домов или общедомовых коммуникаций.

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Штраф для физических лиц за это нарушение составляет до 2,5 тысяч рублей. За самовольное переустройство, которое представляет угрозу безопасности для окружающих, грозят обязательные работы до 50 часов или арест до 15 суток.

Должностные лица штрафуются на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица - от 40 до 50 тысяч руб. Также собственник должен будет восстановить первоначальное состояние помещения.

Ранее сообщалось, что ремонт квартир подорожает в этом году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов.

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ФОТО: РИА Новости
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