Депутат Кирьянов опроверг, что стоимость стройматериалов определяет цену недвижимости

Доля затрат, не связанных со стоимостью материалов, сегодня увеличилась в строительстве до 54%, сообщил НСН депутат Артем Кирьянов.

Цены на стройматериалы не оказывают существенного влияния на стоимость недвижимости, заверил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Уже год существует некий миф, что цены на жилье растут с полной корреляцией от роста стоимости стройматериалов. Мы с коллегами пытаемся его развенчать, по крайней мере уже стало не очень приличным ссылаться на то, что 100% стройки растет из-за дорогих стройматериалов. По наблюдениям Минпромторга и Минстроя, сегодня рост по комплектующим и стройматериалам примерно в рамках инфляционных процессов. При этом доля затрат, не связанных со стоимостью стройматериалов, увеличилась до 54%. Это земля, различные платежи, банковские процедуры», - заявил он.

В сентябре 2024 года средняя стоимость товаров для ремонта и строительных работ выросла на 22,5% относительно показателей прошлого года. По данным СМИ, поставщики повысили цены на фоне повышенного спроса со стороны дольщиков, которые приобрели квартиры три-четыре года назад, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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