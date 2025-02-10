В России введут маркировку для детских игрушек и стройматериалов
В России с 1 сентября 2025 года станет обязательной маркировка некоторых детских игрушек по системе «Честный знак». Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе говорится, что маркировку получат самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колёсах, куклы и коляски для них, наборы электрических гоночных автомобилей, головоломки и другие товары для детей до 14 лет, за исключением трёхколесных велосипедов и воздушных шаров.
Отмечается, что маркировка будет осуществляться по системе «Честный знак». С 1 сентября её также получат молочные напитки с фруктовыми добавками.
Кроме того, будут маркировать некоторые стройматериалы, в том числе, портландцемент, сухие строительные смеси, гипс, герметики, монтажную пену.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился в правительство с просьбой усилить контроль за производителями и продавцами косметики, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru