В России введут маркировку для детских игрушек и стройматериалов

В документе говорится, что маркировку получат самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колёсах, куклы и коляски для них, наборы электрических гоночных автомобилей, головоломки и другие товары для детей до 14 лет, за исключением трёхколесных велосипедов и воздушных шаров.

Отмечается, что маркировка будет осуществляться по системе «Честный знак». С 1 сентября её также получат молочные напитки с фруктовыми добавками.

Кроме того, будут маркировать некоторые стройматериалы, в том числе, портландцемент, сухие строительные смеси, гипс, герметики, монтажную пену.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился в правительство с просьбой усилить контроль за производителями и продавцами косметики, сообщают «Известия».

