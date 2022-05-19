Стало известно, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

Чтобы защитить ребенка от гепатита неизвестной этиологии, необходимо отказаться от поездки в неблагополучные в этом плане страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

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По его словам, если есть необходимость поехать в такую страну, то нужно внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды.

Отмечается, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание.

Напомним, острый гепатит неизвестной этиологии, выявленный ранее у детей в ряде стран, мог быть вызван вирусом. В уже опубликованных данных не хватает материалов эпидемиологического расследования,

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ТЕГИ:ГепатитГеннадий ОнищенкоДети
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