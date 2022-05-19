Стало известно, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

По его словам, если есть необходимость поехать в такую страну, то нужно внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды.

Отмечается, что настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание.

Напомним, острый гепатит неизвестной этиологии, выявленный ранее у детей в ряде стран, мог быть вызван вирусом. В уже опубликованных данных не хватает материалов эпидемиологического расследования,

