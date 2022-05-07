Около 100 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза
Приблизительно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза. Об этом информирует портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
«На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны», — отмечают журналисты портала.
Известно, что самое большое число случаев заболевания зарегистрировано в Италии (35) и Испании (22). По шесть случаев зарегистрировано в Нидерландах и Дании, в Ирландии — менее пяти. По четыре факта отмечено в Португалии и Румынии, в Бельгии — три. По два случая выявили в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. По одному - в ФРГ, Польше, Словении.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита.
«То, что сегодня происходит в политическом плане, и связанные с этим ограничения коммуникации как раз могут быть полезными в это время. У нас страна всегда попадает в ситуацию, когда гадость приходит заметно позже – так было и с коронавирусом. Но наш санитарный контроль не умеет оперативно и четко работать, из-за этого не удается воспользоваться этими бонусами, которые дает нам территория гигантская или что-то еще», - отметил Чепурнов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Из-за пожаров погибли пять жителей Красноярского края
- Около 100 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза
- Минобороны: Военная техника из США и Европы уничтожена в Харьковской области
- В России госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом за сутки
- Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за пожаров
- СМИ: У абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР появится российский префикс +7
- Постпред США признала отсутствие возможности исключить Россию из Совбеза ООН
- Президент ОСИГ Волков рассказал о массовой отмене туристами брони в отелях Крыма на май и июнь
- Москалькова: Из украинского плена освободили 11 моряков с судна «Авангард»
- Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru