Около 100 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза

«На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны», — отмечают журналисты портала.

Известно, что самое большое число случаев заболевания зарегистрировано в Италии (35) и Испании (22). По шесть случаев зарегистрировано в Нидерландах и Дании, в Ирландии — менее пяти. По четыре факта отмечено в Португалии и Румынии, в Бельгии — три. По два случая выявили в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. По одному - в ФРГ, Польше, Словении.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вынужденная изоляция России может оказаться полезной на фоне распространения в Европе неизвестного гепатита.

«То, что сегодня происходит в политическом плане, и связанные с этим ограничения коммуникации как раз могут быть полезными в это время. У нас страна всегда попадает в ситуацию, когда гадость приходит заметно позже – так было и с коронавирусом. Но наш санитарный контроль не умеет оперативно и четко работать, из-за этого не удается воспользоваться этими бонусами, которые дает нам территория гигантская или что-то еще», - отметил Чепурнов.

