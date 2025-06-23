Более двух миллионов российских компаний уже «оцифрованы» государством в рамках рейтинга поддержки демографии, сообщила в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее стало известно, что Т-Банк выплачивает своим сотрудницам при рождении ребенка четыре оклада. Буцкая отметила, что такие методы эффективны в решении демографических проблем России.