В Госдуме заявили об оценке компаний по количеству детей у сотрудников

Российские компании начали оценивать по количеству детей у сотрудников, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая, отметив, что корпоративные выплаты за новорожденных уже достигают отметки в миллион рублей.

Более двух миллионов российских компаний уже «оцифрованы» государством в рамках рейтинга поддержки демографии, сообщила в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее стало известно, что Т-Банк выплачивает своим сотрудницам при рождении ребенка четыре оклада. Буцкая отметила, что такие методы эффективны в решении демографических проблем России.

Вассерман назвал «суровой необходимостью» выплаты беременным школьницам
«Это самое прямое влияние. Есть компании, которые при рождении третьего ребенка выплачивают миллион рублей, другие выплачивают миллион на первого ребенка. Сейчас очень много компаний имеет свой корпоративно-демографический стандарт, который тем или иным образом помогает сотрудникам в решении любых демографических вопросов, в том числе, и жилищных. Государство уже поощряет такие компании», - подчеркнула депутат.

Она также рассказала о так называемом КПД-рейтинге.

«Буквально несколько дней назад на ПМЭФ был представлен в качестве пилотного, но работающего проекта, КПД-рейтинг компаний по поддержки демографии. Теперь у нас в рамках этого рейтинга оцифровано 2,3 миллиона компаний с точки зрения количества детей, которые есть у сотрудников. Эффективность губернаторов у нас сейчас также оценивается, в том числе, и по среднему коэффициенту рождаемости», - заключила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области беременные школьницы смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал эту меру «суровой необходимостью». По его словам, школьницы беременеют вне зависимости от каких-либо выплат и оказываются в катастрофическом положении, если государство им не поможет.

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ФОТО: РИА Новости
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