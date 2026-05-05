Без рекламы и площадок: Почему бизнесмены уходят в самозанятые
Зулия Лоикова заявила НСН, что некоторые ИП переформируются в самозанятых, а кто-то возвращается в сферу наемной работы.
Сейчас есть сложности с площадками для рекламы на фоне ограничений и блокировок, бизнес теряет доходы, а предприниматели возвращаются в офисы, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
Число самозанятых россиян в 2025 году увеличилось на 26,8% и превысило 15,4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В конце 2024 года в России числилось более 12 млн самозанятых. Лоикова увидела в этом не только позитивный тренд.
«Зачастую речь идет именно о подработках, совмещение работы и проектов. Сейчас мы видим тренд возвращения самозанятости и бизнеса в наемную работу. Нестабильность спроса приводит к такой ситуации. Плюс раньше было проще привлечь рекламный трафик для предпринимателей. Сейчас есть сложности с площадками на фоне ограничений и блокировок. У бизнеса упали доходы, это касается многих сфер. Самозанятые есть во всех сферах: доставка, ремонт, маркетинг, проведение обучающих мероприятий, строительство, индустрия красоты. Привлекательно это минимальными налогами и спокойной правовой историей. У нас были ИП, но не все выжили в кризисе, они тоже уходят в самозанятые, так как объема работы нет. Таких примеров я вижу очень много. Бизнес иногда вынужден идти на такую меру», - отметила она.
Самозанятые в России не формируют страховую пенсию автоматически, поэтому им необходимо самостоятельно заботиться о доходе в старости, сообщила главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова.
