«Бесовщина»: Ямпольская выступила против «воскрешения» актеров с помощью ИИ

По её мнению, все подобные попытки - «просто бесовщина». Она отметила, что вместо этого следует защитить умерших актёров, «когда они уже себя сами защитить не могут».

Ямпольская указала, что артист, которого «воскрешают» с помощью дипфейков, возможно, не захотел бы играть том или ином в фильме.

«И на мой взгляд абсолютно никто: ни вдовы, ни дети, ни внуки - никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», - подчеркнула она.

Ранее американский актёр Брюс Уиллис, завершивший карьеру из-за афазии, продал права на использование своего лица специализирующейся на производстве цифровых двойников компании Deepcake, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

