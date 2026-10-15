«Бесовщина»: Ямпольская выступила против «воскрешения» актеров с помощью ИИ
Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала неприемлемым «воскрешение» умерших актёров с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
По её мнению, все подобные попытки - «просто бесовщина». Она отметила, что вместо этого следует защитить умерших актёров, «когда они уже себя сами защитить не могут».
Ямпольская указала, что артист, которого «воскрешают» с помощью дипфейков, возможно, не захотел бы играть том или ином в фильме.
«И на мой взгляд абсолютно никто: ни вдовы, ни дети, ни внуки - никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», - подчеркнула она.
Ранее американский актёр Брюс Уиллис, завершивший карьеру из-за афазии, продал права на использование своего лица специализирующейся на производстве цифровых двойников компании Deepcake, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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