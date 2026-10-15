Три человека погибли в Стамбуле в результате рекордных ливней

Губернатор Стамбула Давут Гюль рассказал, что было зафиксировано выпадение 261 мм осадков. Это максимум за последние 84 года. Из-за ливней переполнилась ливневая канализация, дороги ушли под воду.

Чиновник добавил, что к ликвидации последствий стихии привлечены более восьми тысяч спасателей. Помощь получили 2 722 человека.

Ранее в результате наводнения на севере Непала погибли не менее 900 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

