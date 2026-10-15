Женщины 25-40 лет составляют 67% потребителей антидепрессантов в России
Виктория Преснякова раскрыла, что возрастная группа женщин тоже плотно сидит на этих препаратах, а вот Татьяна Буцкая заявила, что внуки избавляют от любой депрессии.
Женская аудитория, которую представляет ее молодая и активная часть, является основным потребителем антидепрессантов, однако эта цифра высока и среди 60-летних. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Главная целевая аудитория потребления антидепрессантов — это женщины. Те из них, кто находятся в возрасте 25-40 лет, составляют 67% потребляющих антидепрессанты. Туда как раз входят мамочки с эмоциональным выгоранием. Это жесткие цифры, с моей точки зрения. При этом много людей старше 60 лет во всем мире принимают антидепрессанты. Эти цифры растут», — отметила она.
В свою очередь председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила, что внуки спасают от депрессии.
«Вот были бы внуки! Какие антидепрессанты, вы посмотрите на наших бабушек и дедушек, которые приходят в «Московское долголетие»! У нас количество свадеб в «Московском долголетии» бьет все рекорды», — рассказала она.
Ранее Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что с 2022 года продажи антидепрессантов выросли в два раза — до 17 млн 950 тысяч за 8 месяцев 2026 года.
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