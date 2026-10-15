Женская аудитория, которую представляет ее молодая и активная часть, является основным потребителем антидепрессантов, однако эта цифра высока и среди 60-летних. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Главная целевая аудитория потребления антидепрессантов — это женщины. Те из них, кто находятся в возрасте 25-40 лет, составляют 67% потребляющих антидепрессанты. Туда как раз входят мамочки с эмоциональным выгоранием. Это жесткие цифры, с моей точки зрения. При этом много людей старше 60 лет во всем мире принимают антидепрессанты. Эти цифры растут», — отметила она.