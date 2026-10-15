Чечня стала регионом, где потребляют меньше всего антидепрессантов
Обширное потребление антидепрессантов, в частности, связано с более развитой культурой заботы о своем здоровье, заявила НСН Виктория Преснякова.
Лидерами по наименьшему потреблению антидепрессантов стали Чечня, республика Тыва и Ненецкий автономный округ. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
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«Как правило, больше всего антидепрессантов потребляют в регионах с наименьшим количеством солнечных дней. Безусловно, лидерами являются Москва и Петербург. В частности, это связано с более развитой культурой заботы о своем здоровье. В крупных городах эмоциональное выгорание сейчас — это бич. Интересные регионы с наименьшим числом потребления антидепрессантов. Это Чечня, республика Тыва и Ненецкий автономный округ. Из своего опыта скажу, что в Ненецком автономном округе очень тщательно занимаются детьми, высокая безопасность», — рассказала она.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова заявила в пресс-центре НСН, что рост спроса на антидепрессанты среди школьников обусловлен как вопросами атмосферы и досуга в семье, так и отсутствием достаточной психологической помощи в школе.
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