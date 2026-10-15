Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры в Москве

В ведомстве рассказали, что во время отсутствия хозяйки сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке.

«Ущерб составил более миллиона рублей», - уточнили в полиции.

Отмечается, что 52-летняя жительница Новгородской области была задержана. В её съёмной квартире в ходе обыска нашли восемь слитков по 53 грамма. По словам женщины, похищенное золото она сдавала в скупку, а полученные деньги тратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в эфире программы «Малахов» обвинила свою домработницу в краже сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

