«Если мы говорим про цикличность, и каждую осень у человека наступает хандра, то это такой легкий депрессивный эпизод. Внутреннее состояние рождает восприятие внешней объективной реальности. Развести тучи руками мы не можем, но по-другому на это посмотреть точно можем. Это системная работа с собой. Нужно иметь созидательные ментальные привычки. Одна из них — умение дышать и медитации. Если есть ментальные опоры, то и осенью будет хорошо. Осень, вообще-то, очень красивое время года, такие краски! Не время страдать», — рассказала она.

Ранее Софьянова раскрыла в пресс-центре НСН, что депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).

