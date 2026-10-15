Тучи разведу руками: Как отличить депрессию от осенней хандры
Осень — очень красивое время года, в которое совсем не время страдать, главное, научиться это видеть, заявила НСН Ольга Софьянова.
Кризисный психолог Ольга Софьянова раскрыла в пресс-центре НСН, что вполне реально не впадать в депрессивное состояние каждую осень, если есть внутренние опоры.
«Если мы говорим про цикличность, и каждую осень у человека наступает хандра, то это такой легкий депрессивный эпизод. Внутреннее состояние рождает восприятие внешней объективной реальности. Развести тучи руками мы не можем, но по-другому на это посмотреть точно можем. Это системная работа с собой. Нужно иметь созидательные ментальные привычки. Одна из них — умение дышать и медитации. Если есть ментальные опоры, то и осенью будет хорошо. Осень, вообще-то, очень красивое время года, такие краски! Не время страдать», — рассказала она.
Ранее Софьянова раскрыла в пресс-центре НСН, что депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).
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