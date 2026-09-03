1 сентября в России заработал механизм самозапрета на азартные игры. У россиян появилась возможность устанавливать самоограничение на срок от 12 месяцев. Подать заявление можно через портал Госуслуг и в МФЦ, при этом досрочное прекращение не предусмотрено. За два дня работы сервиса уже около 20 тысяч человек им воспользовались. Оганезов отметил, что легальные букмекеры потеряют часть аудитории, из-за чего их налоговые отчисления сократятся.

«К сожалению, на сегодняшний день тяжело сказать, сколько недополучат легальные букмекеры из‑за самозапретов на ставки, но понятно, что эта цифра будет большой — бизнесу будет нанесён значительный ущерб. Но пока даже в процентах прогнозировать сложно. Сам бизнес, его структуру, его организацию это никак не поменяет. Ввиду сокращения аудитории упадут доходы, следовательно, и налоговые, и целевые отчисления. Поменяется математика. Параллельно с самозапретом единственный механизм, который нужно использовать, — это нейтрализовать нелегальный игорный бизнес. Зависимые игроки, которые оформили себе годовой самозапрет, скорее всего, будут делать ставки у нелегальных операторов. Если не нейтрализовать этот нелегальный сегмент, то получится переток аудитории. Финансовые потоки пойдут в нелегальный сектор», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев сказал НСН, что главным отличительным признаком лудомании является отсутствие самокритики.

