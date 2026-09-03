Психолог рассказал, как распознать угрозу насилия у подростков

Новый учебный год в России начался сразу с нескольких случаев подростковой агрессии в школах. О факторах риска насилия, способах определения угрозы и правилах поведения для учителей и родителей «ФедералПресс» рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов.

По словам эксперта, риск насилия обычно связан с сочетанием нескольких факторов, среди которых трудности контроля агрессии, длительные конфликты, переживание отвержения или унижения, социальная изоляция и предшествующее агрессивное поведение. Однако ни один из этих признаков сам по себе не позволяет считать подростка опасным.