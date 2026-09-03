Психолог рассказал, как распознать угрозу насилия у подростков
Новый учебный год в России начался сразу с нескольких случаев подростковой агрессии в школах. О факторах риска насилия, способах определения угрозы и правилах поведения для учителей и родителей «ФедералПресс» рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов.
По словам эксперта, риск насилия обычно связан с сочетанием нескольких факторов, среди которых трудности контроля агрессии, длительные конфликты, переживание отвержения или унижения, социальная изоляция и предшествующее агрессивное поведение. Однако ни один из этих признаков сам по себе не позволяет считать подростка опасным.
Родителям следует обращать внимание на заметные изменения в поведении ребенка, особенно если он начинает прямо угрожать, приобретает оружие или обсуждает конкретные способы нападения. В таких случаях важно не ограничиваться наказанием, а разобраться в происходящем и обратиться за профессиональной помощью.
Эксперт подчеркнул, что ошибкой было бы искать одну универсальную причину и объяснять подобные события исключительно особенностями семейного воспитания, компьютерными играми или наличием психического расстройства.
Ранее в Красноярском крае школьница с ножом напала на педагогов и детей, пострадали девять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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