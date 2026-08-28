Презентация новой части GTA показала, что разработчики не зря вложили в проект миллиард долларов, а фанатов игры ждут десятки часов погружения в мир «трэша и угара», рассказал НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Компания Rockstar провела презентацию An Extended Look, показав полноценный геймплей GTA VI. В течение без малого 27 минут были показаны отрезки из нескольких миссий, интерфейс игры, различные механики и другое. Отмечается, что прохождение займет более 80 часов, а в открытом мире будет много активностей. Релиз новинки для PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября. По мнению Кузьменко, презентация показала, что вложенные в новую часть игры средства были полностью оправданы.