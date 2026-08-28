Бармалеи и 27 минут счастья: Что восхитило фанатов игры GTA VI
Разработчики успеют исправить все недочеты перед релизом новинки в ноябре, заявил НСН Александр Кузьменко.
Презентация новой части GTA показала, что разработчики не зря вложили в проект миллиард долларов, а фанатов игры ждут десятки часов погружения в мир «трэша и угара», рассказал НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Компания Rockstar провела презентацию An Extended Look, показав полноценный геймплей GTA VI. В течение без малого 27 минут были показаны отрезки из нескольких миссий, интерфейс игры, различные механики и другое. Отмечается, что прохождение займет более 80 часов, а в открытом мире будет много активностей. Релиз новинки для PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября. По мнению Кузьменко, презентация показала, что вложенные в новую часть игры средства были полностью оправданы.
«Я для себя эту презентацию называю "27 минут счастья". Потому что теперь действительно понятно, куда был вложен миллиард долларов, который потратили разработчики на создание игры. Это самый дорогой медийный проект, который был когда-то придуман в истории человечества. Что касается геймплея, то не стоит ждать каких-то прорывов, потому что все жанры и механики уже были изобретены до этого. Но из тех 27 минут, что показали на презентации, они были отточены до идеальности. Ну, и не стоит забывать, что GTA — это в первую очередь игра не про геймплей, а про возможности. Это большая сатира на то, что происходит сейчас и в США, и во всем остальном мире. Главные герои — нехорошие люди, такие вот "бармалеи". Но они пытаются каким-то образом найти деньги на территории современной Америки. Хочешь участвовать в нелегальных гонках — участвуй, хочешь грабить банки — грабь, хочешь участвовать в незаконных схемах — участвуй. Это игра для взрослых людей, уже понимающих, что все это пародия и в каком-то смысле комедия. Но она заставит нас несколько сотен часов пребывать в мире, как бы сказали современные подростки, угара и трэша», — поделился впечатлениями собеседник НСН.
Он добавил, что выход игры вполне можно ожидать в заявленные сроки, а возможные шероховатости и проблемы к ноябрю исправят.
«Проектами, которые измеряются уже миллиардами долларов, на рынке не торгуют в базарный день. Поэтому проект действительно выйдет в ноябре, он уже готов. Есть некоторые шероховатости, которые заметны даже по презентационному ролику. Но я думаю, что разработчики ко дню выпуска все эти шероховатости поправят. Тем не менее, даже если GTA будет идти в 30 FPS, то есть 30 кадров в секунду, что считается не очень хорошим показателем для современных игр, я думаю, любовь и народная тропа не зарастет», — отметил Кузьменко.
Эксперт по видеоиграм добавил, что фанаты игры будут искать возможности, чтобы установить ее на свои консоли, независимо от технических данных новинки.
«Предзаказы на игру позволили ей заработать 3 млрд, что больше, чем любой фильм, который был снят Голливудом, Marvel и всеми остальными киностудиями мира. И я думаю, что те люди, которые предзаказали ее, когда поймут, что у них места на жестком диске приставки не хватает, просто удалят старые игры и поставят новую GTA. А вот пользователям персональных компьютеров придется подождать дополнительной информации. Классический GTA никогда не выходит на персональных компьютерах, в первую очередь происходит консольный релиз. ПК-версия выходит только через год-полтора после того, когда игра уже обкатана и отшлифована для современных игровых консолей. В первую очередь это PlayStation 5 и Xbox серии X/S, на которую игра сейчас ориентирована», — сообщил он.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов рассказывал НСН, что у российских пользователей будет возможность купить новую часть GTA VI.
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