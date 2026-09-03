Минобороны: ПВО перехватили 426 дронов ВСУ за 12 часов

Перехваты украинских БПЛА осуществлялись в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве. Воздушные цели были ликвидированы в небе над 13 регионами страны. Это одна из самых массированных атак ВСУ в дневное время за последнее время.

Перехваты фиксировались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Утром в Минобороны сообщали, что силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 400 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

