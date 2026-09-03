«Не конфликтовать»: Что делать, если пол-офиса хочет уйти в отпуск из-за GTA VI
Работнику могут отказать в отпуске не по плану, но всегда можно попробовать договориться, заявил НСН представитель SuperJob Александр Южалин.
Если половина сотрудников офиса ради какого-то важного для них события решит одновременно уйти в отпуск или взять отгулы, то по закону работодатель вправе им в этом отказать. Об этом заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Сотрудники компаний в США и других странах массово оформляют отгулы и отпуска, чтобы без перерывов играть в Grand Theft Auto VI сразу после выхода игры 19 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal. Релиз GTA VI неоднократно переносили, в общей сложности более чем на год. Предыдущая часть серии заработала $1 млрд за первые три дня, а суммарные продажи франшизы превысили 475 млн копий. С точки зрения закона, на этот случай для работников предусмотрены жесткие ограничения, подчеркнул Южалин.
«Для того чтобы производственный процесс не нарушался, Трудовой кодекс говорит, что работодатель должен на каждый год утверждать график отпусков. Это документ, где указывается, в какие периоды, в какие дни и какие работники будут уходить в отпуск. В дальнейшем сотрудников может не устроить то, что было запланировано в графике, или они захотят взять отпуск в другие, удобные для них даты. Согласно закону, для этого работнику необходимо обратиться к работодателю и попробовать договориться. Если работодатель будет не против, то отпуск предоставят в это время. Но если пол-офиса соберется в отпуск одновременно, то работодатель вправе отказать», — пояснил представитель SuperJob.
Другое дело, когда у работников есть законное право уйти в отпуск в удобное для них время.
«Таким сотрудникам работодатель не может отказать в праве уйти в отпуск тогда, когда они захотят. Но это единичные случаи. То есть в большинстве ситуаций вопрос должен решаться по договоренности между работником и работодателем. Здесь лучше не конфликтовать, а искать компромиссы и идти навстречу друг другу», — добавил Южалин.
Дресс-код на работе устраивает только 57% россиян, но только 8% россиян сталкиваются со строгими ограничениями в одежде, рассказала ранее НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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