«Защитить невиновного»: В Госдуме оценили поправки в закон о домашнем насилии

Ранее сенатор Ольга Ковитиди предложила внести в Уголовный кодекс нормы, которые учитывали бы разницу в силе сторон по делам о превышении пределов самообороны. Речь идет о домашнем насилии в отношении женщин. Буцкая указала, что закон о домашнем насилии нуждается в доработке.

«Тема очень актуальная. В Москве сегодня открылся межрегиональный женский форум. На нем выступала Татьяна Москалькова. Один из пунктов ее выступления как раз был посвящен вопросам насилия в семье: этот вопрос никуда не ушел и также остается на плаву. Она часто посещает тюремные учреждения, где сидят женщины, которые оборонялись и в состоянии аффекта наносили раны. Понятно, что это дело ни одного дня, а история целой жизни. Женщины в семье должны чувствовать себя защищенными. Но как защитить невиновного, в то же время и не наказать его… Это в законе о насилии самый главный пункт, на который мы не можем найти ответа. Есть сила физическая, есть сила моральная, а есть доведение до самоубийства, есть очень много моментов, которые нужно прописывать в законе», - сказала Буцкая.

Собеседница НСН отметила, что к ней, как к депутату, чаще обращаются с вопросами бытового характера.

«По обращениям ко мне, как к депутату, за год вопросы о насилии не поступали. Поступали в основном вопросы о том, что не могут поделить место жительства детей после развода, также есть частые вопросы про алименты и выплаты. Но это совершенно не говорит о том, что этих тем (о насилии – ре. НСН) нет. Вероятно, они просто отрабатываются на другом уровне», - резюмировала Буцкая.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мужчина далеко не всегда является источником насилия в семье, поэтому пересматривать статьи УК о пределах самообороны не стоит.

