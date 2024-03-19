«Не надо песен»: Включение SHAMAN в школьную программу назвали избытком патриотизма
Изучение творчества группы «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN в рамках школьных уроков музыки может отпугнуть детей от патриотических песен, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Включение в школьную программу по музыке песен современных патриотических исполнителей не поможет пробудить любовь к Родине среди учащихся, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил дополнить школьную программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олега Газманова. По его мнению, изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине». Однако Казаков усомнился в успехе подобной идеи.
«Мы живем в современном мире, где существует интернет. Если музыка популярна, ее будут слушать, специальных уроков музыки для этого не надо. Я помню, как мы учились в школе, нас заставляли петь что-то патриотическое. Мы не любили эти песни и постоянно просили что-то другое. Не стоит думать, что включение произведений в школьную программу поможет сформировать позитивное восприятие у детей. Кажется, какой-то депутат просто хочет понравиться кому-то в своем патриотизме, а Минпросвещения решило приобщиться к идее», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в школе сегодня достаточно патриотизма.
«В школе патриотизма с избытком. В некоторых странах, например, в США, гимн и флаг демонстрируют постоянно, это считается их культурной особенностью. У нас раньше флаг и гимн демонстрировались в праздничные дни, это воспринималось торжественно. Но когда каждый понедельник начинают с поднятия флага, я по глазам детей вижу, что они относятся к этому как к обыденному мероприятию, торжественность потерялась. Если добавить еще и патриотические песни, постараться все вместить в образовательный процесс, дети не станут патриотичнее. У них это будет вызывать обратную реакцию. Всего должно быть в меру», - заключил Казаков.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года все образовательные организации будут обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории флаг России, напоминает «Радиоточка НСН».
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