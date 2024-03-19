«Не надо песен»: Включение SHAMAN в школьную программу назвали избытком патриотизма

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил дополнить школьную программу по музыке современными «песнями патриотической направленности», включив в нее композиции певцов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олега Газманова. По его мнению, изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине». Однако Казаков усомнился в успехе подобной идеи.

«Мы живем в современном мире, где существует интернет. Если музыка популярна, ее будут слушать, специальных уроков музыки для этого не надо. Я помню, как мы учились в школе, нас заставляли петь что-то патриотическое. Мы не любили эти песни и постоянно просили что-то другое. Не стоит думать, что включение произведений в школьную программу поможет сформировать позитивное восприятие у детей. Кажется, какой-то депутат просто хочет понравиться кому-то в своем патриотизме, а Минпросвещения решило приобщиться к идее», - сказал он.