В российских школах предложили ввести дополнительный урок о ВОВ

По его словам, в настоящее время в учебниках истории этому периоду посвящено маленькое количество разделов, а отдельная программа могла бы рассказывать о нём более подробно.

«Почему бы нам не ввести отдельный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и братства, которое сегодня есть между нами, мы даже говорим на одном языке», - указал Дрозденко.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о готовности нового учебника по истории, в который включили разделы о специальной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

