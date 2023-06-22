В российских школах предложили ввести дополнительный урок о ВОВ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в российских школах следует ввести дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время в учебниках истории этому периоду посвящено маленькое количество разделов, а отдельная программа могла бы рассказывать о нём более подробно.
«Почему бы нам не ввести отдельный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и братства, которое сегодня есть между нами, мы даже говорим на одном языке», - указал Дрозденко.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о готовности нового учебника по истории, в который включили разделы о специальной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru