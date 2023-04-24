«Не надо крайностей!» Депутат Смолин поспорил с Хамзаевым о школах без английского

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин в интервью НСН отверг инициативу об исключении английского языка из обязательной школьной программы.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев ранее в комментарии РИА Новости предложил убрать английский язык из числа обязательных предметов в школе. Он высказал мнение, что в образовательной системе России нужно уходить от «прозападного вектора», указав на Китай, Латинскую Америку, Индию и Саудовскую Аравию.