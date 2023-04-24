«Не надо крайностей!» Депутат Смолин поспорил с Хамзаевым о школах без английского
Олег Смолин в эфире НСН предложил вместо отмены изучения английского языка дать школьникам возможность выбора альтернативы в виде немецкого, испанского или китайского.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин в интервью НСН отверг инициативу об исключении английского языка из обязательной школьной программы.
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев ранее в комментарии РИА Новости предложил убрать английский язык из числа обязательных предметов в школе. Он высказал мнение, что в образовательной системе России нужно уходить от «прозападного вектора», указав на Китай, Латинскую Америку, Индию и Саудовскую Аравию.
«Исключать изучение английского языка в школах, конечно, нельзя ни в коем случае, это язык международного общения. При этом было бы полезно разнообразить изучение иностранных языков, значительная часть мира говорит на китайском, на испанском, но это должно быть правом выбора детей. Я против того, чтобы исключать английский из школьной программы, но я за то, чтобы изучение иностранных языков было более разнообразным. Я хочу напомнить, что в советский период обычно изучали два или три языка – английский, немецкий и французский, плюс гораздо реже испанский», - сказал Смолин.
По его мнению, альтернативой английскому языку в школах мог бы стать китайский или испанский.
«Иностранный язык входит в обязательную программу. Сейчас почти везде изучают английский, а второй язык – на факультативной основе. Я бы вернулся к практике, когда есть возможность выбора: изучать в школе английский, либо те же немецкий или французский, либо испанский, на котором говорит значительная часть людей, либо китайский, хотя его учить гораздо сложнее. Не надо крайностей, но разнообразие действительно полезно», - заключил собеседник НСН.
Депутат Султан Хамзаев, являющийся членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также лидером движения «Трезвая Россия», ранее предложил лишать гражданства россиян, критикующих из-за рубежа руководство страны.
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