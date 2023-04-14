В Госдуме предложили лишать уехавших из России гражданства за критику властей
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что следует лишать гражданства тех россиян, которые из-за рубежа критикуют российские власти, сообщает РИА Новости.
По его словам, в первую очередь речь идёт о тех, у кого есть паспорт другого государства.
«Моё личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств», - подчеркнул Хамзаев.
Парламентарий добавил, что лишать гражданства также можно россиян, привлечённых к ответственности по статье о дискредитации российской армии, но уехавших с целью избежать наказания.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что была сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить меры по ограничению доходов в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru