В Госдуме предложили лишать уехавших из России гражданства за критику властей

По его словам, в первую очередь речь идёт о тех, у кого есть паспорт другого государства.

«Моё личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств», - подчеркнул Хамзаев.

Парламентарий добавил, что лишать гражданства также можно россиян, привлечённых к ответственности по статье о дискредитации российской армии, но уехавших с целью избежать наказания.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что была сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить меры по ограничению доходов в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

