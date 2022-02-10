«Злая и растрепанная»: Почему москвичи выбирают жен из провинции

Женщины часто не готовы к переезду за женихом, так как боятся рисков, а перспективные мужчины выбирают себе провинциальных девушек, чтобы они их поддерживали. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором 31% россиянок заявили, что самые перспективные женихи живут в Москве. На втором месте находятся представители Санкт-Петербурга (23%). Панфилова считает, что на это «влияет не столько фактор обеспеченности, сколько фактор возможности той территории, на которой живет жених».

«Россиянки думают о том, что в Москве и Санкт-Петербурге есть перспективы карьерного роста для мужчины, а если он живет в глубинке, то возможности роста – меньше. Нельзя сказать, что это нарушает традиционные ценности, потому что там никогда не было устава, чтобы человек жил в бедности. Человек всегда искал то, что ему интересно, а это как раз перспективы развития, которые часто связаны с хорошим доходом», - отметила она.