«Злая и растрепанная»: Почему москвичи выбирают жен из провинции
Психолог Наталья Панфилова считает, что мужчины выбирают невест, исходя из традиционных ценностей, а женщины женихов – из перспектив.
Женщины часто не готовы к переезду за женихом, так как боятся рисков, а перспективные мужчины выбирают себе провинциальных девушек, чтобы они их поддерживали. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором 31% россиянок заявили, что самые перспективные женихи живут в Москве. На втором месте находятся представители Санкт-Петербурга (23%). Панфилова считает, что на это «влияет не столько фактор обеспеченности, сколько фактор возможности той территории, на которой живет жених».
«Россиянки думают о том, что в Москве и Санкт-Петербурге есть перспективы карьерного роста для мужчины, а если он живет в глубинке, то возможности роста – меньше. Нельзя сказать, что это нарушает традиционные ценности, потому что там никогда не было устава, чтобы человек жил в бедности. Человек всегда искал то, что ему интересно, а это как раз перспективы развития, которые часто связаны с хорошим доходом», - отметила она.
Исследование также показало, что большая часть опрошенных женщин не готова к переезду ради поиска второй половины. По мнению психолога, это связано с тем, что россиянки оценивают факторы риска.
«Есть такая народная шутка: «Где родился – там и пригодился». У человека там родители, окружение, воспоминания, которые в трудное время являются опорой. К тому же там решены его базовые проблемы: есть жилье, работа. Если человек переезжает в другой город, то ему нужно прилагать очень много усилий, чтобы там как-то ассимилироваться. Безусловно, многие просто опасаются, что даже если они едут к жениху или потенциальному мужу, то, если что-то пойдет не так, придется возвращаться обратно и далеко не на белом коне», - объяснила она.
Семейный специалист также рассказала, как мужчины выбирают себе жен.
«Мужчины ищут невест не по городам, а по тем особенностям, которые для них являются привлекательными. В этом смысле традиционные ценности как раз могут играть не последнюю роль. Потому что, как бы мир не менялся, мужчине всегда хочется, чтобы он приходил в уютный дом, чтобы дети были под присмотром и, чтобы жена не растрепанная и злая встречала мужа, а с теплом и со спокойствием, чтобы он мог восстановиться, а потом дальше бежать реализовывать свои способности. Поэтому перспективные женихи довольно часто сознательно женятся на провинциальных девочках, чтобы их поддерживали, что редко наблюдается за жительницами крупных городов», - заключила Панфилова.
Ранее профессиональная сваха, телеведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными дискуссиями в соцсетях на тему «как прогнуть мужчину».
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