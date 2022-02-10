Стало известно, где в России живут самые перспективные мужчины

Самыми привлекательными женихами россиянки считают жителей Москвы (31%). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более четырех тысяч респондентов.

По данным источника, на втором месте находятся представители Санкт-Петербурга (23%). 9% отметили, что достойные представители мужского пола проживают в Сочи, 5% - в Ялте, 4% - в Краснодаре.