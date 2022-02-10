Стало известно, где в России живут самые перспективные мужчины
Самыми привлекательными женихами россиянки считают жителей Москвы (31%). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более четырех тысяч респондентов.
По данным источника, на втором месте находятся представители Санкт-Петербурга (23%). 9% отметили, что достойные представители мужского пола проживают в Сочи, 5% - в Ялте, 4% - в Краснодаре.
В качестве перспективных избранников по 3% опрошенных женщин также назвали жителей Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. 2% респондентов отметили представителей Тюмени.
45% женщин считают, что перспективных мужчин можно найти в любом городе. При этом большая часть опрошенных россиянок (78%) не готова на переезд ради поиска жениха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru