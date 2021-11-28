Психолог раскрыла признаки мужской измены

По словам Девани, желание скрывать телефон или установить на него сложный. По мнению психолога, однажды изменивший партнер может снова захотеть новых отношений.

Также резкое изменение образа жизни партнера может говорить о том, что у мужчины связь на стороне: новый режим дня, вкусы и привычки.

Мужчина начинает агрессивно охранять свою территорию, подчеркнула психолог, а также проявлять агрессию в отношении жены или игнорирует ее, в том числе в общении с людьми из общего круга знакомых.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН пояснила, почему знакомство и свидание в храме могут стать хорошим началом для будущих отношений пары.

«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений. Значит, люди находятся на одной внутренней волне – духовной, эмоциональной, интеллектуальной. Это очень важно для старта отношений. Действительно, такой брак может быть очень крепким, потому что они оба запомнят этот момент, который станет основой отношений», - заявила психолог.

Девани посоветовала женщине, которая чувствует, что мужчина изменяет, открыто ситуацию и заявить о своих чувствах.

