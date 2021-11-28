Психолог раскрыла признаки мужской измены

Семейный психолог Мишель Девани рассказала, какие признаки выдают изменщика, в своем блоге.

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По словам Девани, желание скрывать телефон или установить на него сложный. По мнению психолога, однажды изменивший партнер может снова захотеть новых отношений.

Также резкое изменение образа жизни партнера может говорить о том, что у мужчины связь на стороне: новый режим дня, вкусы и привычки.

Мужчина начинает агрессивно охранять свою территорию, подчеркнула психолог, а также проявлять агрессию в отношении жены или игнорирует ее, в том числе в общении с людьми из общего круга знакомых.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН пояснила, почему знакомство и свидание в храме могут стать хорошим началом для будущих отношений пары.

«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений. Значит, люди находятся на одной внутренней волне – духовной, эмоциональной, интеллектуальной. Это очень важно для старта отношений. Действительно, такой брак может быть очень крепким, потому что они оба запомнят этот момент, который станет основой отношений», - заявила психолог.

Девани посоветовала женщине, которая чувствует, что мужчина изменяет, открыто ситуацию и заявить о своих чувствах.

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