«Когда жизнь надоела»: Психотерапевт пояснил, чем опасна депрессия

Ранее сообщалось, что около четырех миллионов россиян страдает психическими расстройствами. По словам гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светланы Шпорт, особенно широко распространена депрессия. Однако, как пояснил Ковпак, ситуация в России остается стабильной.

«В целом процент психических расстройств стабильный, особенно в отношении заболеваний, связанных с наследственностью. При форс-мажорных обстоятельствах, среди которых экономические кризисы, стихийные бедствия или военные действия, люди реагируют в течение короткого промежутка времени. Возникает либо расстройство адаптации, либо, если у кого-то есть соответствующая почва, тревожные и депрессивные расстройства. Обычно они связаны с несколькими факторами: есть биологические предпосылки, психологические и социальные», - рассказал он.

Психотерапевт акцентировал внимание на том, что только врач может поставить точный диагноз. При этом есть отдельные аспекты поведения, которые могут навести на мысль, что пора обратиться за квалифицированной помощью.

«Диагноз, безусловно, ставит только врач. Человеку лишь стоит обратить внимание на его качество жизни. В депрессии есть четко очерченные симптомы – эмоциональное снижение, подавленное мыслительное состояние и общая подавленность. Кроме проявлений со стороны настроения важно смотреть на поведение. Опасное проявления и последствия депрессивных расстройств – это суицидальные тенденции в мышлении. Высказывания, которые противоречат стремлению к жизни о том, что жизнь надоела, заснуть бы и не проснуться, должны вызывать настороженность. Это не просто демонстративное поведение, это проявление внутреннего напряжения. Даже за такими внешне-надуманными демонстрациями может стоять внутреннее состояние, которое приведет к попыткам суицида. Лучше вовремя обратить на это внимание, чем потом жалеть», - заявил эксперт.