«Не львы и тигры»: В WWF призвали жителей Соловков отстать от лосей
Для ограждения населенных пунктов от лосей нужно выставлять заборы, а не истреблять животных, заявил Владимир Кревер.
Лоси могут нападать на людей только тогда, когда их провоцируют, эти животные абсолютно не представляют никакой опасности для человека, заявил руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков 14 января заявил, что жители острова обеспокоены нашествием лосей. По его словам, лосей в последнее время стало очень много. Животные поедают растительность на острове и угрожают безопасности людей, так как являются неспокойными и непредсказуемыми. Депутат подчеркнул, что наблюдалось много случаев, когда лось убивал человека.
«Проблема, безусловно, не характерная. Но лоси оказываются в населенных пунктах даже в Москве. Но в Москве это связано, в основном, с национальным парком «Лосиный остров», где на самом деле живут лоси. Сейчас вдоль МКАД поставили сетки и заборы, лоси теперь так легко в Москву попасть не могут. Но лоси, как кабаны и другие крупные копытные, эпизодически оказываются на территории населенных пунктов. В основном, это связано с сокращением площади их естественных мест обитания. Может быть и какой-то фактор беспокойства, их могли где-то напугать. Сами по себе они никакой опасности, разумеется, не представляют. Это не тигры и не львы, на людей они не бросаются. Но соблюдать осторожность нужно. Не следует пытаться их кормить с рук, погладить их и так далее. Основное оружие у лося вовсе не рога, а копыта. Удары у них очень мощные и могут покалечить человека. Но сами по себе лоси на людей не нападают, просто не надо их провоцировать», - отметил Кревер.
Также зоозащитник выразил мнение, что истреблять лосей из-за мнимой угрозы для людей было бы странно. Кревер призвал россиян при видя лося не подходить к нему и не пытаться контактировать.
«Клещи живут у нас не только на лосях, но и на всех животных, включая мышей. Бояться этого абсолютно не надо. Во-первых, если вы их не начнете гладить, то как на вас попадут клещи? Идея отстрела лосей из-за того, что они представляют угрозу для человека, является совершенно непрофессиональной и странной. Мы не можем сделать так, чтобы люди не мешали животным. Понятно, что шаг за шагом мы вторгаемся в место обитания животных и тесним их. Совершенно объективно, что люди им мешали и мешать будут дальше. В ряде случаев, когда речь идет именно об инфраструктурной безопасности, населенные пункты и трассы огораживают просто заборами. Это основной и наиболее действенный способ. Но если зверь все-таки оказывается на территории населенного пункта, надо соблюдать меры осторожности и не пытаться сокращать дистанцию с ним», - резюмировал Кревер.
Ранее микроавтобус «Газель» и джип «Тойота» столкнулись с лосем на трассе Костромской области. Происшествие с участием животного случилось на трассе Р132 вблизи населенного пункта Коростылево.
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