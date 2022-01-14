«Не львы и тигры»: В WWF призвали жителей Соловков отстать от лосей

Депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков 14 января заявил, что жители острова обеспокоены нашествием лосей. По его словам, лосей в последнее время стало очень много. Животные поедают растительность на острове и угрожают безопасности людей, так как являются неспокойными и непредсказуемыми. Депутат подчеркнул, что наблюдалось много случаев, когда лось убивал человека.

«Проблема, безусловно, не характерная. Но лоси оказываются в населенных пунктах даже в Москве. Но в Москве это связано, в основном, с национальным парком «Лосиный остров», где на самом деле живут лоси. Сейчас вдоль МКАД поставили сетки и заборы, лоси теперь так легко в Москву попасть не могут. Но лоси, как кабаны и другие крупные копытные, эпизодически оказываются на территории населенных пунктов. В основном, это связано с сокращением площади их естественных мест обитания. Может быть и какой-то фактор беспокойства, их могли где-то напугать. Сами по себе они никакой опасности, разумеется, не представляют. Это не тигры и не львы, на людей они не бросаются. Но соблюдать осторожность нужно. Не следует пытаться их кормить с рук, погладить их и так далее. Основное оружие у лося вовсе не рога, а копыта. Удары у них очень мощные и могут покалечить человека. Но сами по себе лоси на людей не нападают, просто не надо их провоцировать», - отметил Кревер.

Также зоозащитник выразил мнение, что истреблять лосей из-за мнимой угрозы для людей было бы странно. Кревер призвал россиян при видя лося не подходить к нему и не пытаться контактировать.