Жители Архангельской области обратились к Рашкину для истребления лосей

Жители Архангельской области попросили депутата Валерия Рашкина помочь истребить лосей на Соловках. Пост с такой инициативой опубликовал депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков на своей странице в VK.

По его мнению, лоси, которых в последнее время стало много в субъекте, поедают растительность на острове и угрожают безопасности людей, так как животные неспокойны и отличаются непредсказуемостью. Депутат подчеркнул, что наблюдалось много случаев, когда лось убивал человека.

В связи с этим региональный политик предложил Рашкину пострелять «лосей ради его удовольствия и общей безопасности».