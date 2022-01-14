Жители Архангельской области обратились к Рашкину для истребления лосей
Жители Архангельской области попросили депутата Валерия Рашкина помочь истребить лосей на Соловках. Пост с такой инициативой опубликовал депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков на своей странице в VK.
По его мнению, лоси, которых в последнее время стало много в субъекте, поедают растительность на острове и угрожают безопасности людей, так как животные неспокойны и отличаются непредсказуемостью. Депутат подчеркнул, что наблюдалось много случаев, когда лось убивал человека.
В связи с этим региональный политик предложил Рашкину пострелять «лосей ради его удовольствия и общей безопасности».
Депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в лесу Саратовской области в ночь на 29 октября по подозрению в убийстве лося, тело которого было найдено в его машине. Против парламентария было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.
Сначала политик не признавал свою вину, но потом выложил видеообращение с признанием на своем YouTube-канале, заявив, что стал «жертвой подставы со стороны друзей». 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.
Позже суд запретил Рашкину выходить из дома в ночное время, пользоваться интернетом и посещать охотничьи угодья. Действие решения суда продлится до 13 февраля 2022 года.
Ранее RT сообщил, что депутата Валерия Рашкина лишили водительских прав.
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