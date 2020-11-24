В крымском сафари-парке «Тайган» из-за жестокого обращения погибают животные
В сафари-парке "Тайган" животные погибают из-за незаконного стравливания, голода и ненадлежащего ухода. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу Петербургского реабилитационного центра для диких животных "Велес" Александра Фёдорова.
Издание сообщает, что в крымском парке животных кормят падалью, не обеспечивают достаточным пространством и медобслуживанием. По данным Фёдорова, на владельца "Тайгана" Олега Зубкова было заведено несколько уголовных дел, однако ему удалось уйти от преследования. По словам зоозащитника, Зубков также является владельцем зоопарка в Ялте, поведение Зубкова он назвал "самозахватом".
Как отмечает Федоров, владелец зоопарка не ведет учёт животных, позволяет им уничтожать друг друга в результате стравливания. Зубков отказался комментировать ситуацию, также от ответа воздержались администраторы парка, так как, по их словам, это не входит в их компетенцию.
Авторы материала отмечают, что в результате непрофессиональных действий владельца и сотрудников сафари посетители несколько раз получали травмы. По данным News.ru, в парке производятся прогулки в открытых автомобилях, из-за чего люди подвергаются опасности нападения диких животных.
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