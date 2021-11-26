Три человека погибли в аварии с лосем под Костромой
Три человека стали жертвами автоаварии с участием лося в Костромской области, сообщает «РЕН ТВ».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Р132 вблизи населенного пункта Коростылево. Микроавтобус «Газель» и джип «Тойота» столкнулись с лосем. В результате ДТП три человека погибли, еще один получил травмы.
Ранее глава «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая назвала трассы региона, на которых существует повышенная вероятность столкновения с лосем.
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