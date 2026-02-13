«День святого Валентина – больше молодежный праздник. Как-то запрещать его было бы контрпродуктивно. Хорошо, если бы родители совместно с государством, с администрациями городов подумали и в школе разработали бы сценарий праздника, его смысл, идеологию таким образом, чтобы он относил нас не к каким-то зарубежным событиям и персонажам, а к нашим российским историческим персонажам. Можно даже придумать какое-то событие или персонажа, например, из русских сказок или интересное животное, и вокруг этого персонажа создать праздник. Из чего он должен состоять? Конечно, нужно написать книгу, например, можно поручить это тому же Олегу Рою (российский писатель. - Прим. НСН). Пусть выдуманный персонаж или события будут связаны с нашей историей. Под это нужно будет снять мультипликационный фильм под госзаказ, вычистить все западные тонкости, а хорошую основу оставить. И главное, под это будет идеологическая платформа. Тогда у нас будет свой праздник», - предложил он.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви.

