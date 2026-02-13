Свинцов рассказал, как в России нужно изменить День святого Валентина

Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что для 14 февраля нужно придумать новых персонажей, написать под них книгу и снять мультфильм, оставив в нем правильные ценности, тогда в РФ будет свой праздник.

День святого Валентина отменить невозможно, однако в России можно придумать свой праздник, взяв хорошие основы от западного, но создав для него своих персонажей, которые были бы связаны с корнями России. Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«День святого Валентина – больше молодежный праздник. Как-то запрещать его было бы контрпродуктивно. Хорошо, если бы родители совместно с государством, с администрациями городов подумали и в школе разработали бы сценарий праздника, его смысл, идеологию таким образом, чтобы он относил нас не к каким-то зарубежным событиям и персонажам, а к нашим российским историческим персонажам. Можно даже придумать какое-то событие или персонажа, например, из русских сказок или интересное животное, и вокруг этого персонажа создать праздник. Из чего он должен состоять? Конечно, нужно написать книгу, например, можно поручить это тому же Олегу Рою (российский писатель. - Прим. НСН). Пусть выдуманный персонаж или события будут связаны с нашей историей. Под это нужно будет снять мультипликационный фильм под госзаказ, вычистить все западные тонкости, а хорошую основу оставить. И главное, под это будет идеологическая платформа. Тогда у нас будет свой праздник», - предложил он.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что переименовывать День святого Валентина в России не стоит, так как этот святой имеет прямое отношение к супружеству и любви.

