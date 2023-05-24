«Проверять нечего»: Клименко оценил идею мониторинга соцсетей мигрантов
Рабочие мигранты, которые чаще всего приезжают в Россию, мало представлены в социальных сетях, сказал Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил в беседе с НСН, что мониторинг социальных сетей иммигрантов будет иметь низкую эффективность.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов. В частности, он предложил «открыть двери для граждан стран НАТО, разделяющих наши ценности и готовых трудиться на благо России». В тоже время «нельзя пускать в страну идейных противников», а потому нужно мониторить еще и социальные сети. Клименко не верит в эффективность этой идеи.
«У нас есть с десяток сервисов по мониторингу социальных сетей, СМИ – «Крибрум», «Катюша», которые дают справочки по людям. В эффективность предложенной депутатом инициативы я плохо верю. Для мониторинга соцсетей киргизов или казахов нужно покупать местное программное обеспечение, а также интегрировать ее с нашим, чтобы понимать процесс. Представители профессий, которые к нам приезжают, зачастую мало представлены в соцсетях. Поэтому эффективность этого приложения будет крайне низкой», - сказал Клименко.
Собеседник НСН заявил, что закрытые аккаунты пользователей соцсетей тоже можно проверить.
«Это мы вступаем в серую зону. Есть огромный пласт ботов, которые подписываются на человека, проникают в друзья и скачивают информацию», - отметил Клименко.
При этом Клименко отметил, что не все социальные сети поддаются такому мониторингу.
«ФМС, МВД такими сервисами пользуются, я видел в госзакупках некоторые истории по этой части. Уже давно кадровые агентства при приеме на работу мониторят социальные сети на предмет понимания, что это за человек», - резюмировал Клименко.
Ранее Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что с помощью «налога на трафик» власти попытаются снизить скорость YouTube и других сервисов.
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