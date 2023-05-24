«Проверять нечего»: Клименко оценил идею мониторинга соцсетей мигрантов

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов. В частности, он предложил «открыть двери для граждан стран НАТО, разделяющих наши ценности и готовых трудиться на благо России». В тоже время «нельзя пускать в страну идейных противников», а потому нужно мониторить еще и социальные сети. Клименко не верит в эффективность этой идеи.

«У нас есть с десяток сервисов по мониторингу социальных сетей, СМИ – «Крибрум», «Катюша», которые дают справочки по людям. В эффективность предложенной депутатом инициативы я плохо верю. Для мониторинга соцсетей киргизов или казахов нужно покупать местное программное обеспечение, а также интегрировать ее с нашим, чтобы понимать процесс. Представители профессий, которые к нам приезжают, зачастую мало представлены в соцсетях. Поэтому эффективность этого приложения будет крайне низкой», - сказал Клименко.