«Политический подтекст»: Клименко назвал «налог на трафик» возможностью снизить скорость YouTube

Ранее стало известно, что Минцифры предложило ввести налог «на трафик в интернете» - плату за пропуск больших потоков видео для зарубежных сервисов, таких как YouTube, WhatsApp и Google, пишет газета "Коммерсантъ". Налог может коснуться отечественных онлайн-кинотеатров, но от выплат планируют освободить Rutube, сервисы «Яндекса», «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен». Клименко уверен, что данное решение носит политический подтекст.

«Есть плюсы и минусы. Для потребителей подорожает контент, потому что способ модерации поменяется, затраты переложат на потребителей. Из плюсов, возможно, что операторам станет полегче. Я посмотрел специально цифры: YouTube, Netflix, Google вкладываются в оборудование. К примеру, в России стоит около 700 точек, через которые Google доставляет трафик до потребителя, не загружая сеть. Подобная дискуссия была в прошлом году, но Минцифры тогда отказалось от этой идеи, сославшись на то, что крупные игроки уходят и трафик подает в связи с блокировкой», - сказал Клименко.

Собеседник НСН отметил, что подобная инициатива может быть связана с замедлением скорости YouTube.

«Подобная схема по иным мотивам была в Японии, когда YouTube выставили счета за рекламу. Все зарубежные холдинги вышли из финансовых отношений с нами. Вся это история будет иметь не экономический, а политический подтекст. Мы не можем их заблокировать, но усечь по трафику – да. К примеру, снизить скорость доступа YouTube», - резюмировал Клименко.

Ранее Герман Клименко в эфире НСН заявил, что у видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России.

