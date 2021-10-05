Источник: Жёсткие меры, вплоть до локдауна, могут ввести в 11 регионах

Введение жестких ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом возможно в 11 субъектах федерации - в основном, это Центральный и Южный федеральный округа. Об этом сообщил источник, близкий к правительству России.

По его оценке, эпидемиологическая обстановка в условиях самой мощной «четвёртой волны» непроста и есть тенденцию к дальнейшему ухудшению. Среди возможных мер - региональные локдауны, ввод QR-кодов (или их аналогов) для посещения общественных мест, проезда в транспорте, работа заведений общественного питания только навынос, и прочие, сообщают Telegram-каналы.

Источник полагает, что до жёстких ограничений может не дойти, если граждане будут делать прививки, строго соблюдать все предписания – держать социальную дистанцию, носить защитные маски как полагается, а не на подбородке, использовать обеззараживающие средства и меньше бывать в общественных локациях.

При этом, по словам информатора, многие пока расслаблены и не осознают серьёзность инфекционной угрозы.

