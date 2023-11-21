«Не хватает рук!»: Депутат об ускоренном обучении в вузах после колледжа

«Это очень разумное решение. Чтобы укрепить технологический суверенитет страны, обеспечить наши предприятия рабочими руками, нам необходимы специалисты среднего профессионального образования, а в высшем готовить их нужно ускоренно. Действительно, где-то мы отстали очень серьезно. Поэтому сокращенная программа с учетом практического опыта, полученного в колледжах, позволит закрыть ту нишу, которая необходима, закрыть потребности в кадрах. У нас не хватает инженерных специалистов, например. После девятого класса в колледжи поступают примерно 70% учеников школы, 30% идут в десятый класс. Из колледжей в вузы идут примерно 40%, а это большой объем», - рассказала она.

При этом Пилипенко подчеркнула, что важность высшего образования нельзя принижать, так как оно формирует другой образ мышления у граждан.

«Вопрос о сокращенных программах с ускоренной подготовкой не является новым, сегодня предусмотрены механизмы в виде индивидуального плана, досрочной сдачи экзаменов. Многие вузы уже практикуют такие сокращенные программы, но до этого каждый вуз принимал решение сам. Сегодня речь идет о том, чтобы официально сократить срок обучения. Выпускники школ уже имеют какие-то практические навыки по смежным программам, но все-таки высшее образование является высшим. Мы сегодня говорим именно о фундаментальной подготовке, которая есть в вузах – математика, физика, история и так далее. Эти предметы формируют другой образ мышления, другую культуру, поэтому никуда высшее образование не исчезнет», - резюмировала собеседница НСН.

Многие выпускники школ сегодня хотят получить профессию быстро и начать зарабатывать, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая «Радиоточке НСН». Она подтвердила рост заинтересованности к колледжам.



