«Дефицит специалистов»: Учителя не сочли нужным менять правила перехода в 10 класс

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изменение модели перехода в десятый класс школы и поступления в колледжи. По словам Музаева, существующая модель не отвечает современным требованиям. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Он добавил, что сейчас после девятого класса среднее профессиональное образование получают отличники, а все двоечники уходят в десятый класс. Луховицкий не согласился с позицией руководителя Рособрнадзора.

«Это оригинальная точка зрения. Общепринятая, по крайней мере, с 1970-х годов позиция гласит, что все успевающие ученики остаются в 10-11 классе, чтобы поступать в вуз, а в техникумы и колледжи идут менее успешные люди. Не знаю, какие у Музаева есть основания говорить, что лучшие люди идут в техникумы. А самое главное, я не понимаю, почему плохо то, что люди получают среднее профессиональное образование. В России как раз-таки дефицит самых разных специалистов именно среднего профессионального образования», — сказал Луховицкий.

Вместе с тем собеседник НСН одобрил инициативу Музаева об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам.

«Было бы хорошо, если бы отменили все проверочные работы. Этого требовали родители и учителя, начиная с 2020 года, когда их ввели. ВПР незаконны и бессмысленны, это уже давно всем известно. Замечательно, что Музаев решил убрать ВПР по иностранному языку, учителя и дети обрадуются. Если бы он решил отменить все остальные проверочные работы, ему надо было бы ставить памятник при жизни», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил, что ЕГЭ не подходит для проверки знаний по гуманитарным дисциплинам, в этой части формат необходимо менять. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

