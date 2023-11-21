Минобрнауки: Сроки обучения в вузах могут сократить для выпускников колледжей

Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения планирует сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент учащимся могут сократить определенные модули и блоки в программе вуза. На какой срок планируется сократить обучение, не сообщается.

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Многие выпускники школ сегодня хотят получить профессию быстро и начать зарабатывать, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая «Радиоточке НСН». Она подтвердила рост заинтересованности к колледжам.

По ее словам, колледжи сегодня стали гораздо интереснее, меняется качество обучения, меняются преподаватели. Из-за роста популярности, отмечает она, есть колледжи в Москве, куда даже на платное отделение не поступить.

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ФОТО: РИА Новости
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