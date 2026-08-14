Россиянам объяснили, как помочь столкнувшемуся с травлей в школе ребенку

По её словам, следует избегать таких фраз, как «не обращай внимания», «это ерунда» или «сам виноват», так как подобное отношение родителей «заставляет ребёнка чувствовать себя еще более одиноким». Вместо этого необходимо выслушать и поблагодарить за доверие.

Морозова указала, что также взрослым не стоит выяснения отношения с детьми или их родителями, так как нередко такие действия только усиливают конфликт.

«Важно сохранить доказательства — сделать скриншоты переписки. Если речь идет о конфликте между учениками в школьном чате, проблему лучше обсуждать через классного руководителя или администрацию школы», - отметила эксперт.

Она добавила, что если после травли у ребёнка долго сохраняются тревога, страх школы или признаки депрессии, то следует обратиться к детскому психологу.

Ранее в Минобразовании Сингапура утвердили порку розгами в случае школьной травли для мальчиков от девяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

