Россиянам объяснили, как помочь столкнувшемуся с травлей в школе ребенку

Родители не должны обесценивать переживания ребёнка, который признался в том, что его оскорбляют в школьном чате. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

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По её словам, следует избегать таких фраз, как «не обращай внимания», «это ерунда» или «сам виноват», так как подобное отношение родителей «заставляет ребёнка чувствовать себя еще более одиноким». Вместо этого необходимо выслушать и поблагодарить за доверие.

Морозова указала, что также взрослым не стоит выяснения отношения с детьми или их родителями, так как нередко такие действия только усиливают конфликт.

«Важно сохранить доказательства — сделать скриншоты переписки. Если речь идет о конфликте между учениками в школьном чате, проблему лучше обсуждать через классного руководителя или администрацию школы», - отметила эксперт.

Она добавила, что если после травли у ребёнка долго сохраняются тревога, страх школы или признаки депрессии, то следует обратиться к детскому психологу.

Ранее в Минобразовании Сингапура утвердили порку розгами в случае школьной травли для мальчиков от девяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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