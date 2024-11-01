В российских школах могут ввести оценки за поведение

По его словам, в 90-х годах прошлого века российская школа утеряла эту функцию по воспитанию подрастающего поколения.

«Учитывая коренные изменения в сфере образования, возрождение педагогических традиций и курс нашего государства на поддержку детства, прошу Вас рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — говорится в тексте обращения Ветрова.

Он предлагает оценивать надлежащий внешний вид учащихся, отсутствие или наличие необоснованных прогулов занятий, вежливое общение со сверстниками и учителями, а также отсутствие вредных привычек.

Ранее в Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

