В российских школах могут ввести оценки за поведение

С призывом возродить воспитательную функцию школы и вернуть оценки за поведение обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT.

Кравцов: Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах

По его словам, в 90-х годах прошлого века российская школа утеряла эту функцию по воспитанию подрастающего поколения.

«Учитывая коренные изменения в сфере образования, возрождение педагогических традиций и курс нашего государства на поддержку детства, прошу Вас рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — говорится в тексте обращения Ветрова.

Он предлагает оценивать надлежащий внешний вид учащихся, отсутствие или наличие необоснованных прогулов занятий, вежливое общение со сверстниками и учителями, а также отсутствие вредных привычек.

Ранее в Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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