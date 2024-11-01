В российских школах могут ввести оценки за поведение
С призывом возродить воспитательную функцию школы и вернуть оценки за поведение обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT.
По его словам, в 90-х годах прошлого века российская школа утеряла эту функцию по воспитанию подрастающего поколения.
«Учитывая коренные изменения в сфере образования, возрождение педагогических традиций и курс нашего государства на поддержку детства, прошу Вас рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение», — говорится в тексте обращения Ветрова.
Он предлагает оценивать надлежащий внешний вид учащихся, отсутствие или наличие необоснованных прогулов занятий, вежливое общение со сверстниками и учителями, а также отсутствие вредных привычек.
Ранее в Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru