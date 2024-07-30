«Не хотят ждать принца»: Репродуктолог объяснила популярность банков спермы в РФ
Стать донором спермы в России может только здоровый мужчина до 35 лет, сообщила НСН репродуктолог Мария Милютина.
Банки спермы сегодня пользуются популярностью не только среди женщин от 40 до 45 лет, но и у более молодых пациенток, рассказала в интервью НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Бизнесмен уточнил, что 15 лет назад его друг попросил сдать сперму в медучреждении, поскольку они с супругой не могли иметь детей. В клинике Дурову предложили сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Милютина отметила, что перед сдачей биоматериала мужчины проходят множество обследований.
«Донором может быть здоровый мужчина до 35 лет с нормальными показателями спермограммы. Проводится проверка его хромосомного набора – то есть его генетической программы. Большинство клиник и банков спермы также проверяет мужчин на моногенные заболевания: спирально-мышечную атрофию, муковисцидоз. Также мужчины проходят психиатрическое освидетельствование - их осматривает психиатр и нарколог. Проводится анализ на инфекционные заболевания. Затем сперма сдается, замораживается. Материал донора может использоваться только после шестимесячного карантина. То есть сначала донор сдал сперму, через полгода он приходит и пересдает анализы на инфекции», - заявила она.
По словам собеседника НСН, российские мужчины сегодня не спешат становиться донорами.
«В России не так много подобных центров, желающих сдавать материал тоже немного. При этом потребность в донорском материале сегодня намного выше, чем это было несколько лет назад. Изначально к донорам обращались в тех ситуациях, когда у мужа пациентки отсутствовали сперматозоиды или они были плохого качества. Сейчас подобное выбирают для себя одинокие женщины. Некоторые ждут своей судьбы до 40-45 лет, если до этого момента не выходят замуж, то морально созревают, чтобы обратиться в банк спермы. Есть и девушки 25-27 лет, которые обращаются к донорским материалам. Мы вежливо советуем им повременить, но многие из них говорят, что уже хотят стать матерью и не готовы ждать принца на белом коне. Молодых женщин сегодня становится все больше», - подытожила репродуктолог.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 50 тысяч женщин в России на сегодняшний день проходят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), напоминает «Радиоточка НСН».
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