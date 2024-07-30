«Не хотят ждать принца»: Репродуктолог объяснила популярность банков спермы в РФ

Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Бизнесмен уточнил, что 15 лет назад его друг попросил сдать сперму в медучреждении, поскольку они с супругой не могли иметь детей. В клинике Дурову предложили сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Милютина отметила, что перед сдачей биоматериала мужчины проходят множество обследований.

«Донором может быть здоровый мужчина до 35 лет с нормальными показателями спермограммы. Проводится проверка его хромосомного набора – то есть его генетической программы. Большинство клиник и банков спермы также проверяет мужчин на моногенные заболевания: спирально-мышечную атрофию, муковисцидоз. Также мужчины проходят психиатрическое освидетельствование - их осматривает психиатр и нарколог. Проводится анализ на инфекционные заболевания. Затем сперма сдается, замораживается. Материал донора может использоваться только после шестимесячного карантина. То есть сначала донор сдал сперму, через полгода он приходит и пересдает анализы на инфекции», - заявила она.