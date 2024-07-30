Маск пошутил о сотне детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оставил ироничный комментарий под публикацией в соцсетях с информацией о наличии у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей.

Он ответил на публикацию о детях Дурова в социальной сети X, назвав это «уровнем новичка» и приписал авторство цитаты Чингисхану.

Подруга Павла Дурова заявила, что родила ему троих детей

«Уровень новичка» – Чингисхан», – написал Маск.

Ранее Дуров заявил на своей странице в соцсетях, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, так как он 15 лет назад сдал стал донором спермы для пар, которые не могут иметь детей. Он также уточнил, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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