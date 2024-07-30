Маск пошутил о сотне детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оставил ироничный комментарий под публикацией в соцсетях с информацией о наличии у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей.

Он ответил на публикацию о детях Дурова в социальной сети X, назвав это «уровнем новичка» и приписал авторство цитаты Чингисхану.