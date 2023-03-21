«Не хотели связываться»: Экс-генпрокурор объяснил всплеск уголовных дел против блогеров
Юрий Скуратов в эфире НСН назвал схему ухода от уплаты налогов из-за якобы упрощенной системы распространенной и предложил использовать «метод кнута и пряника».
Уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен, заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН. По его словам, правоохранители «взялись» и за блогеров, с которыми до этого «не хотели связываться».
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере. СК подозревает Митрошину к уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей. С октября 2020 по май 2022 года она работала как ИП по упрощенной системе налогообложения, но, заработав больше положенного лимита, не захотела переходить на общую систему налогообложения и перевела заработок на несколько своих ИП.
«Дела показывают, что эта схема распространенная, она достаточно простая. Это привлекательный фактор для тех, кто осуществляет преступную деятельность. Все же есть определенная аудитория за каждым блогером, иногда не хотят связываться, чтобы шума много не было. Они же тоже умеют защищаться, подключают инициативы и прочее. Наверное, этот фактор срабатывал, а сейчас надо действовать, невзирая на лица», - отметил Скуратов.
При этом, по его словам, «тянуть» бесперспективные дела не имеет смысла, а в некоторых случаях возможны и послабления.
«Влияет последовательность работы правоохранительных органов по вскрытию таких фактов, нужно активно этим заниматься. Сейчас деньги стране нужны, конечно, все факты надо выявлять, разоблачать, расследовать. Также влияет политика уголовно-правовая, связанная с карательными санкциями. В какой степени суды будут давать реальные лишения свободы, взыскивать ущерб, нанесенный государству? Надо ли ужесточать санкции этой статьи? Идея о декриминализации тоже правильная, у нас зачастую волокитные эти дела. Иногда нет состава преступления, а следствие идет годами. Если перспектив нет, затянутые дела надо закрывать, чтобы тратить силы и время на другие перспективные дела. Поэтому используется метод кнута и пряника, где-то послабление – это правильная тактика», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее супруга. Сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Также суд запретил блогеру и ее супругу пользоваться интернетом.
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