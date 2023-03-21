«Не хотели связываться»: Экс-генпрокурор объяснил всплеск уголовных дел против блогеров

Уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен, заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН. По его словам, правоохранители «взялись» и за блогеров, с которыми до этого «не хотели связываться».

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере. СК подозревает Митрошину к уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей. С октября 2020 по май 2022 года она работала как ИП по упрощенной системе налогообложения, но, заработав больше положенного лимита, не захотела переходить на общую систему налогообложения и перевела заработок на несколько своих ИП.

«Дела показывают, что эта схема распространенная, она достаточно простая. Это привлекательный фактор для тех, кто осуществляет преступную деятельность. Все же есть определенная аудитория за каждым блогером, иногда не хотят связываться, чтобы шума много не было. Они же тоже умеют защищаться, подключают инициативы и прочее. Наверное, этот фактор срабатывал, а сейчас надо действовать, невзирая на лица», - отметил Скуратов.