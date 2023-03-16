Второе уголовное дело возбудили против блогера Лерчек и ее мужа

По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года купили доллары США на более чем 130 млн рублей. Далее блогер с супругом переводили средства с одних банковских счетов на другие, чтобы замаскировать связь этих денег с преступным источником их происхождения.

По информации Telegram-канала Mash, суд наложил арест на имущество и счета Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее родственников.

Ранее против семьи Чекалиных уже возбуждали уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, в 2020-2022 годах действовавшая как индивидуальный предприниматель Чекалина привлекала супруга и других родственников, чтобы разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения. Блогер не выплатила государству более 300 млн рублей.

Позже муж Лерчек пытался объяснить, откуда у семьи блогера восемь килограммов золота.

