Второе уголовное дело возбудили против блогера Лерчек и ее мужа
В отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело по факту отмывания 130 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года купили доллары США на более чем 130 млн рублей. Далее блогер с супругом переводили средства с одних банковских счетов на другие, чтобы замаскировать связь этих денег с преступным источником их происхождения.
По информации Telegram-канала Mash, суд наложил арест на имущество и счета Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее родственников.
Ранее против семьи Чекалиных уже возбуждали уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, в 2020-2022 годах действовавшая как индивидуальный предприниматель Чекалина привлекала супруга и других родственников, чтобы разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения. Блогер не выплатила государству более 300 млн рублей.
Позже муж Лерчек пытался объяснить, откуда у семьи блогера восемь килограммов золота.
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