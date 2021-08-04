США отказались от моратория ВОЗ на ревакцинацию третьей дозой
США отказались от моратория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вакцинацию третьей дозой от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как заявила пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, США считают этот мораторий неверным выбором. По ее словам, в Соединенных штатах предоставление третьей дозы жителям страны продолжится.
Псаки также добавила, что США продолжат поставку вакцин в третьи страны, подчеркнув, что страна уже пожертвовала больше, чем другие страны.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести временный мораторий на повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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