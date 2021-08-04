В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести временный мораторий на повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — приводит слова главы ВОЗ РИА Новости.

В то же время, по мнению экспертов организации, мораторий придется продлить, чтобы привить достаточное количество населения мира до конца года.

По данным ВОЗ, наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам: в более бедных странах меньше привитых, чем в богатых государствах, производящих вакцины и планирующих ревакцинацию, сообщает Ura.ru.

Между тем датские ученые выяснили, что использование для вакцинации нескольких препаратов может обеспечить высокую степень защиты от COVID-19. Согласно результатам исследования, после получения комбинированной вакцины риск заражения коронавирусом снижается на 88% по сравнению с непривитыми, пишет «Свободная пресса».

