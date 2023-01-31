Встретивший Новый год в Мексике экс-депутат Васильев уехал в зону СВО

Записавший новогодний «видеопривет» из Мексики курский депутат Максим Васильев явился на линию соприкосновения. Новое видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах бывший депутат одет в рабочую куртку, камуфляжные штаны и берцы.

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Ранее Васильев выложил в соцсеть ролик, где он на пляже пьет коктейль, ест креветки и передает привет знакомым. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этого независимого депутата, шедшего в своё время на выборы от КПРФ, раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт, а также секретарь генерального совета единороссов, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.

После этого Васильев лишился должности зампредседателя комитета областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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