Встретивший Новый год в Мексике экс-депутат Васильев уехал в зону СВО

Записавший новогодний «видеопривет» из Мексики курский депутат Максим Васильев явился на линию соприкосновения. Новое видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах бывший депутат одет в рабочую куртку, камуфляжные штаны и берцы.