Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России.

Письмо Пригожина председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Он также призвал «законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши».