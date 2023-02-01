Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России.

Письмо Пригожина председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Он также призвал «законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши».

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По его словам, поездки чиновников и депутатов на заграничный отдых во время спецоперации наносят ущерб репутации власти страны, а также раскалывают общество. Также Пригожин указал на риски, которые связаны с работой западных спецслужб.

После скандалов с новогодними фото депутатов, отдохнувших за границей, власти ряда регионов неофициально запретили чиновникам и депутатам выезжать за пределы России, пишут СМИ. На этом фоне заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с НСН заявил, что депутатам, которые на фоне спецоперации выкладывают фото с заграничных курортов, не место в политике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаСпецоперацияЕвгений Пригожин
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